Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2’si ağır 3 yaralı
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Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2’si ağır 3 yaralı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında 3 kardeş yaralandı. Yaralı kardeşlerden 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş, önce Dörtyol Devlet Hastanesi’ne ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kardeşlerin tedavisi sürüyor.

(DHA)

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Depremzedelerin kaldığı çadırda yangın: 2’si ağır 3 yaralı
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