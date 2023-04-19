Depremzedelerin hüzünlü bayram yolculuğu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından yakınlarının yanına sığınan depremzedeler, Ramazan Bayramı için memleketlerine dönüyor. Depremde sevdiklerini kaybeden, yaşadıkları evleri yıkılan acılı aileler, bayramın kendileri için çok zor geçeceğini belirtti. Gaziantep’te kızı ve iki torununu depremde kaybeden Fatma Altıntaş, “Kızımla bayramlaşmaya mezarına gidiyoruz” diye konuştu. Malatya’da oğlu ve iki torununun acısını yaşayan Servet Çakmak ise “Çocuklarımın toprağına gidiyoruz” diyerek gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından felaket bölgesinde yaşayan binlerce kişi başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki yakınlarının yanına yerleşti. Aradan geçen iki buçuk aydan sonra, çok sayıda depremzede, Ramazan Bayramı için memleketlerine dönüyor. Depremzede aileler, İstanbul Havalimanı iç hatlar terminaline geldi.Ali ve Fatma Altıntaş çifti, depremde Gaziantep’in İslahiye ilçesinde ölen kızları ve iki torununun mezarını ziyaret etmek üzere Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla memleketlerine gitti. Uçağın hareketinden önce konuşan Ali Altıntaş, “Çocuklarımızın mezarını ziyaret edip, bayramdan önce dua etmek için gidiyoruz. Kızımı ve torunlarımı depremde kaybettik. Depremden sonra kendi çabamızla oraya ulaşmıştık. Şimdi de bayramı orada geçireceğiz. İçimiz yanıyor. İçimizden atamıyoruz. Eşim ve en ufak kızımla gidiyoruz. En büyük kızım gitti. Sadece ufak kızım kaldı. Bizlerin ne olacağını Allah bilir” diye konuştu.

“4 SENEDE ALMIŞTI EVİNİ; MEZAR OLDU EVİ KENDİSİNE”

Fatma Altıntaş ise gözyaşları içinde depremin ardından enkaz altında kalan ailesini kendi elleriyle çıkardıklarını belirterek, “Benim yavrularım iki gün kaldı afetin altında. Kızımla bayramlaşmaya mezarına gidiyoruz. Burada duramadım, kızımın mezarına gidiyorum. Torunlarımdan büyüğü 16, küçüğü 6 yaşındaydı. Hepsi toplanmışlar girişten çıkmak istemişler. Acımız büyük. Yavrum 4 senede almıştı evini. Mezar oldu o ev kendisine” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIN TOPRAĞINA GİDİYORUM”

Depremden sonra İstanbul;’daki kızının yanında yaşamaya başlayan Servet Çakmak Malatya uçağını bekleyenler arasındaydı.Çakmak, depremde kaybettiği oğlu ve iki torununun yasını tutuyor. İstanbul’da kızının yanında kalan acılı anne, “Çocuklarımın toprağına gidiyorum” diyerek şunları söyledi: “Ev yok bark yok. Toprağını görmeye gidiyorum. Oğlum kaldı torunlarım kaldı.Kuzularım kaldı. Biri 30 yaşında, biri 25 yaşında, biri 50 yaşında. Toprağını görmeye gidiyorum. Ev yok sonra geri döneceğim buraya. Ne yapalım? Allah herkese sağlık versin. Gelin bir yerde, kalan çocuğu bir yerde; her birisi bir yerde kaldı.”

“MEMLEKETİMİZDE TEKRAR DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ”

Ailesiyle Malatya’da yaşayan İbrahim Erdem de depremde yaşadıkları evin hasar gördüğünü, kendisinin çalışmak için İstanbul’a geldiğini belirtti. Bayramda memleketteki ailesiyle birarada olacağını söyleyen Erdem, “Deprem bizler için sıkıntılı oldu. Büyük hasarlarımız var. Buraya çalışmaya geldim. Bayramda ailemi görmek için gidiyorum. Birkaç gün kalacağız ve tekrar çalışmaya geleceğiz. Hayat devam ediyor ve devam ettirmek zorundayız. Memleketimize tekrar devam etmek zorundayız. Herkesin gelip devam etmesini isterim. Herkes çalışma hayatını kursun. Biraz zor olacak ancak devam edeceğiz. Devletimiz güçlüdür, yaralarımız sarılır. Devletimize, milletimize güveniyoruz. Kayılarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz yaralılara da acil şifalar diliyoruz.” diye konuştu. (DHA)