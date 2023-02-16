Depremzede olduğu iddiasıyla para toplayan dolandırıcı tutuklandı 

İstanbul’da sosyal medyadan depremzede olduğunu söyleyip, banka hesap bilgilerini paylaşarak yardım toplayan Erhan B.’nin (37) dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Erhan B., tutuklandı.

İstanbul’da Erhan B., isimli kişi depremzede olmadığı halde sosyal medya platformlarından banka hesap bilgilerini paylaşarak yardım istedi. Durumu fark eden bir kişi polisi arayarak ihbarda bulundu.

Şikâyet üzerine konuyla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Erhan B.’nin depremzede olduğunu söyleyerek insanları dolandırdığını belirledi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Erhan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)