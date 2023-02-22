Depremzede kamu personeline soruşturma mı?

Adıyaman Valiliği resmi internet sayfası duyurular bölümünde, 21.02.2023 tarihli bir yazı dikkatimi çekti.

“Adıyaman Valiliği kamu çalışanlarına yönelik çalışma tedbirleri” başlıklı yazı, deprem nedeniyle idari izinli sayılan devlet memurlarının, 21.02.2023 tarihinde normal mesaiye geçeceklerini içeriyordu.

Buraya kadar bir sorun yok.

Ancak aynı gün duyuru ve aynı gün göreve çağrı normal şartlarda bile pek anlamlı gelmez.

Bunu bile anlayışla karşılayabilirim ancak yazının son cümlesini anlamak mümkün değil.

“Kurum amirlerince mesaiye gelmeyen personeller hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı ilanen duyurulur.”

Yüzyılın felaketi olarak görülen deprem nedeniyle yakınlarını, malını, mülkünü, umudunu kaybetmiş kamu personeline, mesaiye gelmezsen soruşturma açılır demek ne demektir.

Devlet kurumlarında döktüğü alın teri ile geçimini sağlayanlar zaten devlet memurluğunun gereğini çok iyi bilirler.

6 binin üzerinde artçı sarsıntı yaşayan bölge halkı sizce normal bir an yaşıyor mudur?

Bu günde 400 üzerinde artçı sarsıntı demektir.

Gelinen noktada bölgedeki askerimizden polisimize, öğretmenimizden doktorumuza, hizmetlimizden teknikerimize ve daha sayamadığımı tüm emeği ile geçinenlere soruşturma açılmasını ima etmek bile abestir.

Bırakın soruşturmayı kamu personelinin bir an önce fiziksel ve ruhsal yönden göreve hazırlanmasının yolları aranmalıdır.

İktidar bunu sağlayamazsa bölgenin imarı ve güvenliği risk altına girecektir.

Tüm kamu personelinin tayin isteyerek bölgeyi boşaltmasının yaratacağı kargaşa düşünen var mıdır?

Bölgede kamu personelini tutabilmek isteyen bir iktidar, sopa göstermez, kucaklar, bağrına basar.

Bölgeyi ve çalışma koşullarını cazip hale getirecek tedbirler alır.

Ancak eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerini yerele devretme olan AKP iktidarından bunları beklemek hayaldir…