Depremzede çocuklar için oyun parkuru kuruldu

Beyoğlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezde depremzede çocuklar için taşınılabilir mobil oyun parkuru oluşturdu. İçinde oyun grupları, mini golf sahası, futbol alanının olduğu parkurda çocukların acısını bir nebze de olsa unutup keyifli vakit geçirmesi hedefleniyor.

Belediye ekipleri tarafından kurulumu sağlanan mobil oyun parkuru, vatandaşların sığındığı okulların bahçesi, çadır kent ve konteyner kentin çevresine olmak üzere her gün farklı bir noktada çocuklar ile buluşturulacak.

Mobil oyun parkurunda; ahşap oyun grupları, mini golf ve futbol oyunları gibi birçok oyun bulunuyor. Belediye ekiplerince parka gelen depremzede çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram ediliyor.

(DHA)