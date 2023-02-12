Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine iade etti
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Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine iade etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’dan Ankara’ya gelen Sevgi K. ve Semih K.K çifti, yardım kolisinde buldukları cüzdanı Şanlıurfalı depremzede sahibine verdi.

Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca verilen yardım kolisini açan çift, içinde bir miktar para, kimlik ve banka kartları olan bir kadın cüzdanı buldu.

Vakfa geri gelen depremzede çift, cüzdanın Şanlıurfa’dan Ankara’ya gelen depremzedelerden Hülya D’ye ait olduğu bilgisini aldı.

Vakıf aracılığıyla Hülya D. ile bir araya gelen Sevgi K. ve Semih K.K, cüzdanı sahibine teslim etti.

Kıyafet seçimi esnasında cüzdanını kolilerden birine düşürdüğünü belirten Hülya D, örnek davranışlarından dolayı Sevgi K. ve Semih K.K çiftine teşekkür etti.

(AA)

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