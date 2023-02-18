Depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 80’i daha yakalandı
Haberler Gündem

Depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 80’i daha yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden firar edenlerden 80’i daha güvenlik güçlerince yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, depremlerden sonra Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi’nden kaçanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 12 Şubat Pazar günü 40 firariyi yakalayan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonucunda 80 kişiyi daha saklandıkları yerlerde yakaladı.

Firariler, Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
AFAD gönüllüsü, deprem bölgesinden döndükten sonra kazada öldü

AFAD gönüllüsü, deprem bölgesinden döndükten sonra kazada öldü

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Ortaca Belediyesi taşınmaz kiraya verecek

Ortaca Belediyesi taşınmaz kiraya verecek

Depremlerden sonra cezaevinden firar edenlerden 80’i daha yakalandı
Gündem