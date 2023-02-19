Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
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Depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik bulunan binalarla ilgili sorumlulukları tespit edilen 131 şüpheli tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılan soruşturmalarda 430 şüphelinin sorumlulukları belirlendi.

Yakalanan şüphelilerden 131‘i tutuklandı, 127’si hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanması kararlaştırıldı.

Başsavcılıkların talimatıyla halen 17 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 11’inin hayatta olmadığı, 5’inin yurt dışında olduğu tespit edildi, 54 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca 28 zanlı hakkında yakalama kararı, 57 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Halen 2 kişinin ise “şüphelilik vasfı” değerlendiriliyor. (AA)

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