Depremlerde can kaybı sayısı 41 bini aştı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, 19 Şubat saat 22:08 itibarıyla depremde 41 bin 20 yurttaşın hayatını kaybettiğini açıkladı. AFAD’ın açıklamasında, “Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi.

AFAD, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısını 19 Şubat saat 22:08 itibarıyla güncelledi. AFAD’ın açıklaması şöyle:

“TOPLAM 41 BİN 20 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİR”

“06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 6 bin 212 artçı deprem meydana gelmiştir. Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

“BÖLGEDE GÖREV YAPAN TOPLAM PERSONEL SAYISI 245 BİN 198’DİR”

Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama-kurtarma personelinden oluşan toplam 19 bin 436 arama-kurtarma personeli görev yapmaktadır. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, yerel güvenlik, yerel destek ekipleri ve 5 bin 396 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 245 bin 198’dir. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 681 araç sevk edilmiştir.

“TOPLAM 38 GEMİ GÖREV YAPMAKTADIR”

Afet bölgelerine 38 vali, 160 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir. Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 81 helikopter ve 72 uçak görev yapmakta olup, bugüne kadar toplam 11 bin 907 sorti yapılmıştır. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görev yapmaktadır. Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 216 bin 166 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bölgeye toplamda 3 milyon 282 bin 725 battaniye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78 bin 500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79 bin 720 barınma malzemesi verilmiştir.

“2 MİLYON 179 BİN 630 BESLENME HİZMETİ VERİLMİŞTİR”

Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve sivil toplum kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, TDV, İnisiyatif dernekleri) toplam 373 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 40 mobil fırın ve 361 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 milyon 179 bin 630 beslenme hizmeti verilmiştir. Afet bölgesinde 49 milyon 854 bin 241 sıcak yemek, 8 milyon 900 bin 844 çorba, 25 milyon 461 bin 364 su, 53 milyon 997 bin 578 ekmek, 2 milyon 963 bin 738 içecek dağıtımı yapılmıştır.

“638 BIN 30 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLMİŞTİR”

4 mobil sosyal hizmet merkezi Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesinden sevk edilen 3 bin 85 personel, deprem bölgesi dışında 3 bin 111 personel ve bin 376 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 469 bin 63, deprem bölgesi dışında 168 bin 967 olmak üzere toplam 638 bin 30 kişiye psikososyal destek verilmiştir.” (ANKA)