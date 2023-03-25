Depremle ilgili tutuklu sayısı 317’ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda tutuklananların sayısı 317’ye yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; 1431 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 317’si tutuklandı, 509’u hakkında adli kontrol kararı verildi, 314 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltındaki 2 kişinin işlemleri ise sürüyor. 92 kişi hakkında ise gözaltı talimatı bulunuyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 4’ünün yurt dışında olduğu, 65 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

128 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklu bulunan 317 kişinin 108’i müteahhit, 173’ü yapı sorumlusu, 18’i yapı sahibi, 18’i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu. (DHA)