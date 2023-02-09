Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay, havadan görüntülendi 
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Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay, havadan görüntülendi 

Kahramanmaraş merkezli depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay’da oluşan hasar, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, Hatay’da ağır hasara yol açtı. 1 milyon 700 bin nüfusa sahip kentte en çok hasar ise merkez ilçe Antakya’da oluştu.

Kentteki hasar, Asi Nehri’nin kenarındaki Atatürk Meydanı’nda havadan görüntülendi. Onlarca ev ve iş yerinin enkazında çalışmalar ise devam ediyor.

(DHA)

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Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay, havadan görüntülendi 
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