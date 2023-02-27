Depremin 22’nci gününde çadır kuyruğu sürüyor

Depremin 22’nci gününde Hatay’da çadır sıkıntısı sürüyor. Depremden diğer ilçelere göre daha az etkilenen Dörtyol’da kaymakamlık binasının önünde çadır almak isteyen yurttaşlar kuyruğa girdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurttaşların çadır sıkıntısı devam ederken, çadır almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Hatay’da depremden daha az etkilenmesine karşın Dörtyol ilçesinde vatandaşlar, çadır için kaymakamlık binası önünde kuyruğu girdi. Vatandaşlar, çadır talebi için oluşturulan listelere isim yazdırıyor.

Kaymakamlık binasının önündeki boş alanda ise Fenerbahçelilerin ve gönüllülerin bağışlarıyla çadırkent kuruluyor. Henüz boş olan çadırlara yurttaşların yerleştirilmesi bekleniyor. (ANKA)