Depremin 215’inci gününde temel kazısında enkazdan ceset çıktı
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Depremin 215’inci gününde temel kazısında enkazdan ceset çıktı

Hatay’da depremin 215’inci gününde ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında yapılan temel kazısı sırasında enkazda ceset bulundu.

Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımauğrayan Antakya’da ‘Yerinde Dönüşüm’ projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı. Depremin yıktığı Atatürk Caddesi’ndeki işhanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda ceset bulundu.

Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Cesedin cinsiyeti ve kimilğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. (DHA)

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