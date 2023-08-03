‘Depreme dayanıksız’ sitenin sakinlerinden protesto

Maltepe’de 247 dairenin bulunduğu bir sitedeki binalara ‘Depreme dayanıksız’ raporu verilmesi sonrası site sakinlerine verilen 120 günlük süre doldu. Yıkılması planlanan dairelerin elektrik, doğalgaz ve suyunun kesilmesi için ekipler siteye geldi. Protestoyla karşılaşan ekipler, site sakinleriyle sözlü tartışma yaşadı. Dairelerin boşaltılması için 15 gün ek süre verildi.

Maltepe’de bulunan 247 dairelik Yeşil Belde sitesindeki binalardan 10 yıl önce karot örnekleri alındı ve sitenin depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Daha sonra site sakinlerinin evlerinin 145 metrekare olmasına rağmen emsal olmamasından dolayı 66 metrekare ev yapılacağı söylendi. Site sakinleri bu duruma itiraz etmelerine rağmen tebligat yapılarak dairelerin 120 gün içinde boşaltılması istendi. 120 günlük sürenin bugün dolmasının ardından ekipler siteye gelerek elektrik, su ve doğalgazı kesmek istedi. Polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alınan site içerisinde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, ekipleri protesto etti. Site sakinleri ve ekipler arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın ardından yapılan değerlendirmede site sakinlerine dairelerini boşaltmaları için 15 gün ek süre verildi.

“EMSAL OLMADAN OLMUYOR; 4-5 KİŞİLİK BİR AİLE 66 METRAKAREDE NASIL YAŞAR”

Site sakini Mesut Kavak, Kaç yıldır belediyeye buranın yenilenmesi için başvuruda bulunuyoruz Etrafımızda bulunan sitelere verilen emsal bize verilmedi. Bunun için de birçok gerekçe sunuluyor; ama bunların hiçbiri geçerli bir gerekçe değil. Sözleşmeye eşitlik ilkesi aranmaz diye madde koyulmuş. Bu hangi yasaya uygun? Biz yıllardır burayı müteahhite veremediysek bunun asli kusurlusu belediyenin kendisidir. Kimse burası yıkılmasın diye uğraşmıyor. Biz bizzat yıkılması için yarısı bizden kampanyasından müteahhitlere kadar herkese başvurduk. Biz problemimiz çözülsün istiyoruz. Biz yarısı bizden kampanyasında dönüşüme giren ilk sitesi olmak istedik. Biz müteahhitte vermek istedik ancak bize 66 metrekare daire vermek istiyor. 4-5 kişilik bir aile 66 metrekarede nasıl yaşar. Emsal olmadan olmuyor. Bizim canımızı tehlikeye atan, binalarımızın yenilenmesinin önüne engel koyan belediyenin kendisidir. Maltepe belediyesi ile Büyükşehir belediyesi arasında top gibi yuvarlandık. Elektrik, su ve doğalgazımızı keserek bizi buradan çıkarmak istiyorlar” dedi.

“15 GÜN SÜRE VERİYORUZ”

Maltepe Belediyesi Kentsel dönüşüm şefi Gürkan Taybars ise “Amacımız buradaki insanları mağdur etmek değil. Buradaki insanların can ve mal güvenliklerini korumak. Gelen talimat üzerine sizin mağduriyetinizi bir nebze daha azaltmak için 15 gün süre veriyoruz. 18 Ağustos’ta burada gördüğünüz ekip gelecek ve tahliye işlemi gerçekleştirilecek ” dedi.

(DHA)