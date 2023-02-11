Depremden 133 saat sonra gelen mucize kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta bir çocuk, depremden 133 saat sonra enkazdan kurtarıldı.

Onikişubat ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’ndeki Kültür Sitesi arkasındaki bir enkazda çalışma yürüten Manisa İmbat Madencilik, Yozgat Şeker, AFAD, Antalya JAK ve EROK Komutanlığı AFAD Taburu ekipleri yaptıkları dinlemede 3 kişi tespit etti.

Yaklaşık 3 saat süren yoğun çalışmanın ardından ekipler, Nehir Naz Narlı’yı enkazdan çıkardı.

Nehir Naz Narlı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Narlı’nın akrabaları ve kurtarma ekipleri sevinç yaşadı.

Ekipler enkazda çalışmalarını sürdürüyor. AA)