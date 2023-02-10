Depremde yıkılan binanın müteahhidi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hatay’daki Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurt dışına çıkmak isterken havaalanında yakalandı.
Hatay’da yıkılan Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi.
İhbar üzerine hareket geçen polis, bugün Coşkun’un İstanbul Havalimanı’ndan Karabağ’a çıkışı engellendi.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
(DHA)
Gündem