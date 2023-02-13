Depremde yıkılan Bahar Apartmanı’nın müteahhidi tutuklandı
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Depremde yıkılan Bahar Apartmanı’nın müteahhidi tutuklandı

Gaziantep’te depremde yıkılan Bahar Apartmanı’nın müteahhidi İbrahim Mustafa Uncuoğlu tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Bahar Apartmanı’ndaki teknik inceleme sonucunda ihmali olduğu iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan İbrahim Mustafa Uncuoğlu’nun Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uncuoğlu, 11 Şubat’ta Pendik’te gözaltına alınmıştı.

(AA)

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