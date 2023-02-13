Depremde yıkılan apartmanın şantiye şefi gözaltına alındı
Haberler Gündem

Depremde yıkılan apartmanın şantiye şefi gözaltına alındı

Gaziantep Şehitkamil ilçesinde depremde yıkılan Emre Apartmanı’nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye’deki evinde gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında  Kahramanmaraş merkezli depremde Şehitkamil ilçesinde yıkılan Emre Apartmanı’nın şantiye şefi olan Nazmi Tosun Ümraniye’deki evinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tosun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Tosun, Gaziantepe’e sevk edilecek.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Elbistan’daki yıkım havadan görüntülendi 

Elbistan’daki yıkım havadan görüntülendi 

Yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı

Enkaz altında kalan kadın 170 saat sonra kurtarıldı

Enkaz altında kalan kadın 170 saat sonra kurtarıldı

Depremde yıkılan apartmanın şantiye şefi gözaltına alındı
Gündem