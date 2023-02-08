Depremde yaralanan 7 kişi daha Kahramanmaraş’tan Ankara’ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait uçak, sağlık ekipleri ve yardım malzemelerini Kahramanmaraş’a getirdikten sonra dönüşte 7 yaralı depremzedeyi alarak Ankara’daki Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine yetiştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçak, bugün de depremzedeler için Ankara Esenboğa’dan havalandı.

Ankara’dan sağlık ekipleri ve depremzedeler için toplanan yardımları Kahramanmaraş’a ulaştıran uçak, dönüşte biri çocuk 7 yaralı depremzedeyi Ankara’ya taşıdı.

Kısa süre önce enkazdan çıkarılan yaralılar, tedavileri için ambulanslarla Ankara’daki şehir hastanelerine transfer edildi.

Depremde 20 yaşındaki kızını kaybetti

Ankara’daki hastanelere tedavi için yetiştirilen yaralılardan biri de depremde n 6 saat sonra enkazdan kurtarılan Fatmagül Gün oldu.

Kahramanmaraş’ta yaşadığını, eşinin daha önce vefat ettiğini anlatan Gün, “20 yaşında bir kızım var, onu babamla birlikte depremde kaybettim. Benim durumum da böyle… Kolum kangren olacaktı, doktorlarımız ‘Aksi halde seni kaybederiz’ diyerek aldılar. Sağlık çalışanları onca imkansızlığa, artçı sarsıntılara karşın ellerinden geleni yaptı. Cumhurbaşkanımızdan, hepsinden Allah razı olsun. Bu yardımı bize sağladıkları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Üçgen boşluk hayatını kurtardı

Enkaz altından 26 saat sonra kurtarılan 47 yaşındaki Cengiz Bulduk da “Deprem çok uzun sürdü, yanımda çocuğum vardı onu sardım. Yan tarafta diğer oğlum vardı, ondan hiç haber alamadım. Çığlık çığlığa ‘Boğuluyorum baba’ diyordu oğlum. Bina üzerimize çöktü, 7. kattan 3. kata kadar düşmüşüz.” diye konuştu.

Komando birliklerinin sesini duyduğunda son gücüyle bağırdığını söyleyen Bulduk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayağım kolonla yatağın arasına sıkışmıştı, Allah’ım öyle büyük ki üçgen şeklinde bir boşluk oluşmuş, o şekilde sağ kaldım. Önce 9 yaşındaki çocuğumu kurtarma ekiplerine verdim. Allah onlardan razı olsun çok uğraştılar, saatlerce. 26 saat sonunda beni kurtardılar. 21 yaşında bir oğlum vardı, o vefat etti. Torunumla gelinimi de kaybettim. Çok büyük bir felaketti.”

“Dünyada en büyük çaresizlik göçük altında kalmak”

İki gün enkaz altında kalan 29 yaşındaki İsmail Kabaağaç ise “O iki gün bana üç gün gibi geldi. Karanlıkta kaldığım için gece-gündüz ayrımını yapamadım, 3 gün kaldım zannettim. Dünyada en büyük çaresizlik göçük altında kalmak, çok zordu. Allah’a sığınmaktan, birilerinin gelip sizi kurtarmasından başka çareniz yok.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığına, AFAD’a ve tüm yetkililere teşekkürlerini ileten Kabaağaç, evli ve iki çocuğu olduğunu, onların da sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

“Sağlık uçakları, helikopterlerin tamamı seferber olmuş durumda”

Yaralılara sağlık ekibiyle eşlik eden Ankara Bilkent Şehir Hastanesinden Prof. Dr. Çağrı Yayla, “Müdahale edilmesi gereken, durumu kritik 7 hastamızı Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine transfer edeceğiz. Hastalarımızın durumu şu an stabil.” bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Yayla, sağlık çalışanları olarak depremlerin ardından ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, hastalara acil şifa, yaşamını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanlığına ait uçakların deprem bölgesine uçuşlarının süreceğini aktaran Yayla, “Uçaklar sürekli deprem bölgesine gidip dönecek. Bizden sonra başka ekipler de durumu kritik olanları alacak. Bu bir sağlık uçağı olmasa bile tıbbi malzemelerimizi getirdik, hepsini kullanıyoruz. Diğer sağlık uçakları, helikopterlerin tamamı seferber olmuş durumda.” dedi. (AA)