Depremde ölen Nurcan’ın 6 aylık bebeğinden haber yok

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazdan çıkarılan Nurcan Özdemir’in (30) cenazesi, Isparta’da toprağa verildi. Nurcan’ın kurtarılan eşi Yahya Özdemir’in de hastanede tedavisi sürüyor. Çiftin 6 aylık bebekleri Ebrar’ın ise ne durumda olduğu bilinmiyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 4 yıldır görev yapan polis memuru Yahya Özdemir, eşi Nurcan Özdemir ve 6 aylık bebekleri Ebrar, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde enkaz altında kaldı. Yahya Özdemir, ağır yaralı kurtarılırken, Nurcan Özdemir’in ise cansız bedenine ulaşıldı. Çiftin 6 aylık bebeklerinin ne durumda olduğu ise henüz bilinmiyor.

Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’ndeki apartmandan çıkarılan Nurcan Özdemir’in cenazesi, Isparta’nın Eğirdir ilçesine getirildi. Hızırbey Camisi’ndeki cenazede, anne Huriye Türkcan ile Nurcan’ın ablalarının feryatları yürek burktu. Nurcan Özdemir’in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Kervansaray Mezarlığı’nda toprağa verildi.

‘NE OLUR BEBEĞİMİZİ BULUN’

Öte yandan Nurcan Özdemir’in amcası Abdurrahman Türkcan, “Lütfen bize yardımcı olun, bebeğimizi bulun. Bütün akrabalarımız deprem bölgesinde aradık. Bebeğimiz nerede? Ne olur, bulun” diyerek yardım istedi.

Nurcan Özdemir’in kuzeninin oğlu Nurullah Türkcan da “Bebeğimizin ismi Ebrar Özdemir. Pazar günü ikindi saatlerinde enkazdan çıkarıyorlar, ‘Ölü’ diyorlar. AFAD ekipleri, almış bebeği nereye götürdükleri bilinmiyor. Üzerinde sarı elbise var. 6 aylık kız bebeği. Duyanlar, görenler olursa bizimle iletişime geçmenizi rica ediyoruz” diye konuştu.

Amca Şerif Türkcan ise “Hatay’dan cenazemizi alıp, geldik. Çocuğumuz orada kaldı. 6 aylık kız çocuğumuzun üzerinde sarı elbise var. Yetkililerden rica ediyoruz. Herhangi bir bilgiye ulaşmalarını istiyoruz. AFAD’dan yardım istiyoruz. Bebeğimiz hastanede mi, morgda mı; lütfen bize yardım edin” dedi.

(DHA)