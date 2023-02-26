Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta kaldı: Diğeri yıkıldı
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Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta kaldı: Diğeri yıkıldı

Hatay’ın Defne ilçesindeki üç bloktan oluşan Antakya Kooperatif Evleri Sitesi’nin A-3 Blok’u depremde tamamen yıkıldı. Ağır hasar alan A-1 Blok ve daha az hasar alan A-2 Blok ise ayakta kaldı. A-2 Blok’un 14 yıl önce uzman ekipler tarafından karbon fiber madde ile güçlendirildiği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği Hatayın Defne ilçesindeki Sümerli Mahallesinde bulunan üç bloklu Antakya Kooperatif Evleri Sitesi’nin A-3 Blok’u depremde tamamen yıkıldı. Diğer iki blok ise ayakta kaldı.

Yıkılmayan bloklardan A-2nin 14 yıl önce uzman ekip tarafından karbon fiber maddeyle güçlendirildiği öğrenildi. Yıkılan A-3 Blok’un enkaz kaldırma işlemleri tamamlanırken ayakta kalan bloklarda yaşayanlar ise tamamen tahliye edildi.

(DHA)

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Depremde karbon fiberle güçlendirilen blok ayakta kaldı: Diğeri yıkıldı
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