Depremde hasar oluşan binanın sahibi deprem anını anlattı

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve dış cephesinde çatlaklar oluşan Aktürk Apartmanı, binadakilerin ortak kararıyla boşaltıldı. 3 katlı, 6 daireli olan ve depremde 3 ailenin bulunduğu binada yaşayan 11 kişi, geceyi dışarıda geçirdi. Kızılay ekipleri, battaniye dağıtırken, dışarıda kalanlar üşümemek için ateş yaktı.

Deprem anını ve apartmanın durumu anlatan bina sahibi Ramazan Aktürk(aşağıda fotoğrafta), “12 Kasım 1999 depreminin vermiş olduğu psikolojik baskı vardı bizde. Akşamları her ne kadar yatsak da o baskı ile uyuyup, o baskıyla kalkıyorduk. Bu akşam da bunun olma ihtimaline karşı sanki biraz hazırlıklıydık. Uyanıktım o saatte abdest almak için kalkmıştım. Depreme abdest alırken yakalandım. O an çoluğumuza çocuğumuza seslenebildik, kendimizi dışarı atabildik” dedi.

‘EVİME DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM’

Binasına yetkililer tarafından verilecek rapor ne olursa olsun yaşadığı korku nedeniyle bir daha evine dönmek istemediğini anlatan Aktürk, “Deprem anında 1 metre 20 santim genişliğinde bir koridordaydım. Kendimin bir o duvara bir diğer duvara savrulduğunu gördüm. 15-20 santim ötemdeki kapıyı tutamadım, açamadım kapıyı. O esnada çok büyük birçok yaşadık, o şokla birlikte kendimizi dışarı attık. Gece boyunca dışarıdaydık. Yetkililer gelecekler, binanın sağlam olup olmadığını söyleyecekler ama sağlam olsa da olmasa da ben evime dönmeyi düşünmüyorum” diye konuştu.

’12 KASIM DEPREMİNDE HASARSIZLIK RAPORU VERİLMİŞTİ’

Binanın 1992 yılında yapıldığını ve 1999 Düzce depremini hasarsız atlattığını kaydeden Ramazan Aktürk “12 Kasım 1999 depreminde hasarsızlık raporu verilmişti, bu bina için. Herhangi bir hasar yoktu. Kolonlarda, duvarlarda çatlak dahi yoktu. Gece dışarı çıkarken bazı yerlerin hasar aldığını gördük. Binanın dışınca camlar çatlamıştı. Dışarı çıkınca da binanın çatlak olduğunu gördük” dedi. (DHA)