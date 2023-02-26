Depremde hasar gören 3 katlı kolonsuz evlerinin önünde emanet barakada yaşıyorlar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 3 katlı kolonsuz binada evleri ağır hasar gören 2 akraba aile, bir tanıdıklarının 3 metre uzunluğundaki barakasında yaşamaya başladı. 10’u çocuk 14 kişiden oluşan 2 aile, konteyner talep ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki 3 katlı kolunsuz bina da ağır hasar aldı. Binada oturan akraba Karakaş aileleri, arıcı tanıdıklarından emanet aldıkları 3 metre uzunluğunda barakayı hasarlı evin önüne kurdu. 10’u çocuk 14 kişiden oluşan 2 aile, barakada yaşamaya başladı.

5 çocuk annesi Ordam Karakaş (41), “Burada 14 kişi kalıyoruz. Depremde evimiz hasar gördü ve korkudan içeri giremiyoruz. Burada duş alamıyoruz, çocuklarımız korkuyor ve eve giremiyoruz. Bize bir konteyner verilirse çok iyi olur” dedi.

13 yaşındaki Enes Karakaş ise “Bizim evimiz hasarlı olduğu için burada kalıyoruz, 14 kişi burada yaşıyoruz. Burada banyo, lavabo yok. Bu barakada yaşamak zor. Bize bir konteyner ayarlanırsa yeterlidir” diye konuştu.

(DHA)