Depremde hasar aldığı için ibadete kapatılan tarihi cami yandı
Elazığ’da 1720 yılında inşa edilip, 3 yıl önceki Sivrice merkezli depremde ağır hasar aldığı için ibadete kapatılan Aksaray Camisi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saatlerinde Sivrice merkezli depremde ağır hasar aldığı gerekçesiyle ibadete kapatılan 303 yıllık Aksaray Camisi’nde çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alıp, söndürdü.
Depremden sonra güçlendirilmesi de kararlaştırılan tarihi cami, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(DHA)
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