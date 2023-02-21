Depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 42 bini geçti!

6 Şubat günü Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde ölü sayısı ölü sayısı artıyor. Can kaybı 42 bin 310’a ulaştı.

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

Depremde can kaybı ise, 42 bin 310 oldu.

Deprem bölgesinde 1 milyon 123 bin bina incelendiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Halihazırda 865 bin vatandaşımız çadırda. 23 bin 500 vatandaşımız konteynerlerde.” dedi.

AFAD’ın verdiği bilgiye göre 448 bin 18 kişi depremzede felaketin yaşandığı şehirlerden tahliye edildi.