Depremde bilanço ağırlaşıyor: 2316 can kaybı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2316 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 bin 293 kişinin yaralandığını, 6 bin 217 binanın yıkıldığını bildirdi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Gaziantep’te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde deprem

Öte yandan AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26’da Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36’da Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde yeni deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24’te, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Bakan Koca: Toplam 2 bin 256 acil sağlık personeli hasar gören illere ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afetten etkilenen 10 ildeki ekiplere ve ambulanslara ilaveten il dışından 602 ambulans, 187 UMKE timi, 2 ambulans uçak ile toplam 2 bin 256 acil sağlık personelinin hasar gören illere ulaştığını kaydetti.

Bakan Koca, “Devlet, tüm imkanlarıyla yaralarını sarmak için bölgede. Tüm vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz. Bu felaketler ancak birlikte dayanışmayla aşılabilir.

Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız.” dedi.

AFAD Başkanı Sezer: 130 tane artçı depremimiz söz konusu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Artçı depremlerin devam ettiğine işaret eden Sezer, “Malumunuz depremin ardından artçılar ve büyüklüğü yine merkezi depreme yakın depremler de meydana geldi, şu anda 130 tane artçı depremimiz söz konusu.” dedi.

Hava yoluyla da afet bölgelerine nakiller yapıldığını dile getiren Sezer, “Bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli, yine aynı şekilde 5 bine yakın da araç ve iş makinesi görevlendirilmiş durumda.” diye konuştu.

Barınma ihtiyacının karşılanması için 35 bin çadırın bölgeye sevk edildiğini belirten Sezer, şu bilgileri verdi:

“Akşam barınma ihtiyacını sağlamak için 35 bin çadır bölgeye sevk edilmiş. Yine 360 bine yakın battaniye ve çadır içi malzemeler de bölgeye sevk edilmiş durumda. Yıkılan bina sayımız 2 bin 834, yaralı sayımız 8 bin 533 ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı da 1498 olarak son güncellenen rakamlar.”

“Ulaşılamayan bir bölge yok”

Sezer, arama-kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Gazetecilerin sorusu üzerine Sezer, afet sonrasında ulaşılamayan bir bölge bulunmadığını bildirdi.

Sezer, Azerbaycan dahil olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden de yardım teklifi olduğu bilgisini paylaştı.

“Yardımlar belirli bir koordinasyon içinde gerçekleşmeli”

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da, vatandaşlardan, arama kurtarma alanlarından bir miktar uzak durarak çalışma yapan ekiplere yardımcı olmalarını istedi.

Ciddi sayıda ekibin görev yaptığını aktaran Tatar, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında birçok kurumun çeşitli teknik araçlar ve drone gibi hava araçlarıyla da durum tespiti yaptığını ve arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olduğunu anlattı.

Tatar, yardımların belirli bir koordinasyon içinde gerçekleşmesinin önemine işaret ederken, AFAD Koordinasyon Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıyla temas kurularak daha sağlıklı şekilde yardım ulaştırılabileceğini dile getirdi.

Artçı sarsıntılara ilişkin de bilgi veren Tatar, “Şu anda 130’un üzerinde artçı sarsıntımız var. Bunlardan yaklaşık 15 tanesi 5 ve 6 arası büyüklükte, 92 tanesi 4-5 arası büyüklükte, diğerleri de 4’ün altında. Bildiğiniz gibi 3 tane de en büyüğü 6,6 olan, 6 ve üzeri büyüklükte artçı sarsıntımız var.” dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan yanlış bilgilendirmelere karşı da uyarıda bulunan Tatar, “Bunlara itibar edilmesin çünkü bunlar, hiçbir şekilde doğrulanmamış, hiçbir bilimsel değeri, anlamı olmayan paylaşımlar. Şu anda buradan aldığınız bilgilerin dışında hiçbir bilgiye itibar etmemenizi rica ediyoruz.” diye konuştu.

Tatar, “BOTAŞ, bölgede ham petrol akışını tedbiren durdurmuş durumda. Bu, tamamen tedbiren alınan bir karar.” ifadesini kullandı.

AFAD: 1762 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 68 kişi yaralandı

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.

Şu ana kadar 5 bin 606 bina yıkıldı

AFAD’dan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremde şu ana kadar 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.

250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi

AFAD, afet bölgesindeki illere şu ana kadar toplam 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildiğini açıkladı.

3 binin üzerinde Mehmetçik, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik de deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına yoğun katkı sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi.

Bunların yanı sıra Malatya’da arama kurtarma çalışmalarına 2 binin üzerinde personelle destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentte çadır kurma çalışmalarına başladı. Yeteri kadar komando da arama kurtarma çalışmaları için Malatya ve Kahramanmaraş’a gönderilirken Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Mehmetçik tarafından halka sıcak yemek, su ve kumanya dağıtılıyor.

Öte yandan KKTC’de görevli Doğal Afet Yardım Takımı da Gaziantep’teki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı. Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına şu an itibarıyla AFAD’tan gelen talepler doğrultusunda 3 binden fazla Mehmetçik katkı sağlıyor.

Bakan Akar beraberindeki komutanlarla Hatay’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a geldi.

Serinyol’da depremin etkilediği, 3 askerin şehit olduğu 8’inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Akar, son duruma ilişkin bilgi aldı. Daha sonra kriz merkezine geçen Akar, kentteki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Hava yardım koridoru sürekli olarak aktif tutuluyor

Bunlarla birlikte Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından “hava yardım koridoru” oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400M nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. 17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Ambulans uçaklar da kurulan “hava yardım koridoru”nda görev alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Milli yas ilanı) Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.” ifadesini kullandı.

Yaralılar, TCG İskenderun gemisiyle Mersin’deki hastanelere sevk edilecek

Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı’na yanaşarak yaralıları Mersin’deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi.

Avrupa’dan 850’nin üzerinde uzman Türkiye için harekete geçti

Dünyanın pek çok ülkesinden arama kurtarma ekipleri yardım için yola çıkarken, 13 üye ülkenin Türkiye’ye arama kurtarma ekibi göndereceği bilgisini paylaşan AB, acil durum haritalama hizmetleri sağlamak için Copernicus uydu sistemini de etkinleştirdi. Avrupa’nın tamamından ve Uluslararası kurumlardan taziye ve dayanışma mesajları geldi.

Depremde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okundu

Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısıyla Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 90 bin camide, yatsı ezanından yarım saat önce depremde hayatını kaybedenler için sela verildi. (AA)