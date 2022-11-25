Depremde ağır hasarlı konutlara eşya ve kira yardımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’de; “Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa, içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. Aynı zamanda, ağır hasarlı konutlarda 30 bin liraya kadar da kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda kiracılar varsa burada da 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutta ise ve konteynere geçiyorsa, geçme maliyeti olarak da onlara da 15 bin liralık yardımda bulunulacak” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum; 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’de, açıklama yaptı. Soylu, şöyle konuştu:

“600’E YAKIN ISITICI DAĞITILDI. 23 BİN 265 KİŞİLİK ÖĞÜN SICAK YEMEK VERİLDİ”

“Düzce’de 233 artçı deprem meydana geldi. 37’si Düzce vilayetimizde olmak üzere 93 vatandaşımız yaralandı. 1’i yoğun bakımda olmak üzere 6 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Hem Gölyaka merkez hem Düzce hem de diğer ilçelerimizde yani depremin etkili olduğu diğer ilçelerimizde hasar olan yerlerde gerekli temasları yaptık. Afete müdahale için kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından toplam 3 bin 748 personel, 812 araç bu depremde görev aldılar. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı oldu. 12 Kasım 1999 depremi burada büyük bir travma oluşturdu. Hala onun etkilerini, karşılaştığımız vatandaşlarda gözlemliyoruz. Kamu misafirhaneleri, yurtlar, kurduğumuz çadır alanlarında vatandaşlarımızın barınmasına imkan sağlamak için adımlarımızı attık. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Bine yakın çadır kuruldu. Hala da kurulmaya devam ediyor. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları açıldı. Vatandaşlarımız burada misafir edildi. Hem AFAD hem Kızılay hem Belediyemiz yaklaşık 20 bine yakın battaniye dağıttılar. 3 bine yakın yatak, çarşaf desteği sağlandı. Şu ana kadar 600’e yakın ısıtıcı dağıtıldı. Çünkü hava da gece serinlemeye başladı. Şu ana kadar 23 bin 265 kişilik öğün sıcak yemek verildi.

“TOPLAM 27 MİLYON LİRALIK İLK ETAPTA BİR ÖDENEK BURAYA ULAŞMIŞ OLDU”

Her afetin kendine ait bir karakteri vardır. Bu deprem 5.9 büyüklüğünde bir deprem doğru ama ivmesi yüksek. Büyük sarsıntıya sebep oldu ve eşya zararları söz konusu oldu. Ev, işyeri ve araçlardaki zararların tespiti maksadıyla 220 kişiden oluşan 110 ekip çalışmalarına başladı. 3 bin 450 zarar tespit talebinin 818’i; 120 işyeri, 693 konut tespiti yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1 milyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplam 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu.

“AĞIR HASARLI KONUTLARDA 90 BİN LİRAYA KADAR EŞYA YARDIMI YAPACAĞIZ”

Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa, içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. Aynı zamanda, ağır hasarlı konutlarda 30 bin liraya kadar da kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda kiracılar varsa burada da 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutta ise ve konteynıra geçiyorsa, geçme maliyeti olarak da onlara da 15 bin liralık yardımda bulunulacak. Özellikle eşya hasarları fazla. 5 bin liraya kadar eşya zararlarının tanzimini sağlayacağız.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şöyle konuştu:

“Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa yerinde tespit edip çözmek için çalışmalarımız sürdürüyoruz. Hasar gören tüm mahallerimizde ağır hasarlı binalarımızda gittik tespitlerimizi yaptık. Bir taraftan geçici barınma ve gıda ihtiyaçları giderilirken bir taraftan da hasar tespit çalışmalarını başlattık. Sahada 600’ü aşkın hasar tespit çalışması yürüten arkadaşımız var. Riskli gördüğümüz binalarda gerekli her türlü tespit yapılıyor. Bize gelen taleplerin büyük bir kısmını hallettik.

“DÜZCE GENELİNDE YIKILACAK VE AĞIR HASARLI 71 BİNA VE 134 BAĞIMSIZ BÖLÜM TESPİT EDİLDİ”

Toplamda 4 bin 316 binada hasar tespit çalışmalarımız yapıldı. Gölyaka’da 2 merkezde 4 olmak üzere 6 binamızı acil yıkılacak olarak belirledik. Cumayeri’nde 7 bina, 9 bağımsız bölüm, Kilimli’de 5 bina 9 bağımsız bölüm, Gölyaka’da 23 bina 42 bağımsız bölüm, Gümüşova’da 9 bina 16 bağımsız bölüm, merkezde 21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina ve 134 bağımsız bölüm tespit edildi.” (ANKA)