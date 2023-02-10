Deprem’de 90. saat mucizesi! 10 günlük Yağız bebek ve annesi herkesi ağlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB itfaiye ekiplerinin Yağız Ulaş adlı 10 günlük bebeği ve annesini 90 saat sonra Hatay Samandağ’da enkazdan çıkardığını duyurdu.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları 8 ilde devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İtfaiyesi’nin 10 günlük Yağız Ulaş bebeği ve annesini 90 saat sonra Hatay Samandağ’da enkazdan çıkardığını açıkladı. (ANKA)
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