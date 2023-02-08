Deprem spor kulüplerini de vurdu

Kahramanmaraş merkezli deprem ler de birçok can kaybı yaşanırken, bilge de ki spor kulüpleri de durumdan olumsuz etkilendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerin de n Atakaş Hatay spor , Gaziantep FK, Spor Toto 1. Lig’ de n Yeni Malatya spor lu futbolcular deprem felaketini yaşadı.

Atakaş Hatay spor ‘da Christian Atsu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Spor tif direktör Taner Savut hala enkaz altında. Takım özel uçakla Adana’dan İstanbul’a geldi.

Gaziantep FK takımı izinli olduğu için futbolcuların çoğu il dışındaydı, kentte bulunan az sayıda spor cu da şehir de n ayrıldı.

Yeni Malatya spor ’da Çaykur Rize spor maçından sonra verilen izin dolayısıyla çok sayıda futbolcu deprem de kentte bulunmazken, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altında kaldı. Ahmet Eyüp’ün dün cansız be de nine ulaşıldı.

Deprem bölgesin de yer alan TFF 2. Lig ekipleri Adıyaman Futbol Kulübü, Şanlıurfa spor , Amed Spor tif Faaliyetler, Diyarbekir spor , İsken de run spor , TFF 3. Lig ekipleri Karaköprü Belediye spor , Entegre Solar Elazığ spor , 23 Elazığ Futbol Kulübü, Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraş spor , Osmaniye spor FK, Malatya Arguvan spor deprem felaketin de n etkilendi.

Bölgesel Amatör Lig’ de 1. Grup, 2. Grup ve 7. Grup’ta bulunan birçok takım felaketin etkilediği ekipler oldu. 2. Grup’ta li de r durumda bulunan Kahramanmaraş İstiklal Spor ‘da birçok oyuncu enkaz altında kalırken, futbolculardan Taner Kahriman hayatını kaybetti.

İsken de run spor ‘da Başkan Hakan Bolat, sosyal medya hesabından kaleci antrenörü Uğur Kurt ve U19 oyuncusu Burak Duraltı’nın göçük altında olduğunu açıkladı. Başkan Bolat, ayrıca teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez’in enkazdan çıkarıldığını ancak yoğun bakımda olduğunu ifa de etti. Kalan spor cular ve aileleri İsken de run dışına çıkarıldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi A Grubu’nda Gaziantep temsilcisi ALG Spor ve Onvo Hatay spor , B Grubu’nda Amed Spor tif Faaliyetler ve Bitexen Adana İdmanyurdu spor , 1. Lig’ de de Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ve Birfen Koleji Hatay De fne Spor deprem de n etkilendi.

Voleybolcu Betül Çoban Çakır-Bedrettin Çakır çifti hayatını kaybetti

TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nda müca de le e de n Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol’un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır kurtarılamadı.

TVF Erkekler Voleybol 2. Ligi 6. Grup’ta play off müca de lesi veren Malatya Büyükşehir Belediye spor Takımı’nda enkaz altında kalan spor culardan Mehmet Can Ağırbaş hayatını kaybetti.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi’n de li de r durumda bulunan Vefakent Hatay Büyükşehir Belediye spor Hentbol Takımı oyuncusu Cemal Kütahya ve ailesinin Hatay’da göçük altında kaldığı ifa de edildi.

Voleybol liglerin de de deprem in vurdu ğu bölge de birçok takım yer alıyor.

Efeler Ligi’n de Manas Enerji Hatay Büyükşehir Belediye, Sultanlar Ligi’n de Çukurova Belediyesi Adana De mir spor , Erkekler 1. Ligi’n de Hatay Erzin Yeşilkent, Gaziantep Gençlik spor , Kadınlar 2. Lig 15. Grup’taki takımlar ile 13. Grup’tan İmamoğlu Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi, Erkekler 2. Lig 5. Grup’taki takımların tamamı, 6. Grup’tan ise GAP Gençlik ve Elazığ Aksaray Gençlik kulüpleri deprem de n etkilenen voleybol takımları oldu.

Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Turnuvası’na katılan güreşçiler arasında enkaz arasında kalan Türk güreşçiler de n bazı isimler kurtarıldı. Fransa, Kosova ve Özbekistan’dan gelen güreşçilerin tahliye edildiği bildirildi.

Milli basketbolcu Nilay Aydoğan enkaz altında

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’n de müca de le e de n Çankaya Üniversitesi’nin milli basketbolcusu Nilay Aydoğan’ın da Malatya’da enkaz altında kaldığı ifa de ediliyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’n de bölge takımlarından Gaziantep Basketbol, hafta sonunda Büyükçekmece de plasmanında boy gösterdiği için Gaziantep’e dönemedi. Takım, FIBA Avrupa Kupası müca de lesi için Almanya’ya gitti.