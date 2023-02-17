Deprem sonrası Doğanşehir’deki dağ ikiye ayrıldı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyündeki Kızılzarf Dağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ikiye ayrıldı. 42 kişinin yaşamını yitirdiği Kurucaova’nın karşısındaki dağın ikiye bölünmesiyle ilgili köy halkı, böyle afet görmediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıcı etkisi, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyündeki Kızılzarf Dağı’nda da görüldü.

Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki Kurucaova’nın karşısındaki Kızılzarf Dağı, 7.7’lik ilk depremin ardından ikiye ayrıldı. Aynı gün meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde ise yarık, daha da genişledi.

Köyde 47 kişinin hayatını kaybettiği depremden ailesi ile sağ kurtulan İbrahim Tatlı (18), “Canımızı zor kurtardık. Evden çıktığımızda köyün karşısındaki dağda büyük bir yarık oluştuğunu gördük. Dağın ikiye ayrıldığını görenler içinden bir alev topunun çıktığını söyledi. Perişan bir haldeyiz, umarız bugünleri de geride bırakırız” diye konuştu.

Yöre halkının ‘Ulubaba’ dediği Kızılzarf Dağının, evlerinin manzarasını oluşturduğunu belirten Tatlı, “Dağın ikiye ayrılmış halini her gün görmek, bize depremin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Kara yolları, ovayı ayıran deprem, dağı da ikiye ayırdı. Çok büyük bir afet yaşadık. Böyle bir afeti büyüklerimiz bile hatırlamıyor. Allah tekrarını yaşatmasın” dedi.

(DHA)