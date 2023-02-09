Deprem sonrası boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlar yakalandı

Adana’da deprem nedeniyle boşaltılan binadaki dairelerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında boşaltılan evlerin çevresinde polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçileri devriye görevlerini sürdürdü.

Ekipler, boşaltılmış bir binanın dairelerinde şüpheliler olduğunu fark etti. Binanın çevresinde önlem alan ekipler, dışarı çıkan 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve yanlarında demir kesme makası, 5 cep telefonu, 14 saat, ziynet eşyaları, kişisel eşyalar ve 1000 lira bulundu.

Eşyaların iki ayrı daireden çalındığını belirleyen ekipler, A.D, A.K, M.Ü, H.D, İ.K. ve Y.K’yi gözaltına aldı.

(AA)