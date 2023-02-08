‘Deprem olsun’ diye dua eden iki kişi gözaltına alındı
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‘Deprem olsun’ diye dua eden iki kişi gözaltına alındı

Ankara’da sosyal medyadan canlı yayın yaparak ‘Deprem olsun’ diye dua eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremler nedeniyle yurtta yas ilan edilirken, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yapan C.G. (17) ve D.T.’nin (21), “Allah’ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine deprem olsun, yerle bir olsun buralar” şeklindeki ifadeleri tepki topladı.

Sosyal medyada oluşan tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı. 2 şüpheli, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

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