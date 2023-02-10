Deprem felaketinin beşinci gününde acı gitgide artıyor! Can kaybı 18 bini aştı

Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde ölü sayısı 18 bin 342’ye, yaralı sayısı 74 bin 242’ye yükseldi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

YEDİ GÜN MİLİ YAS İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi.

ÜÇ AY OHAL İLAN EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL ilan ilan edildi. Öte yandan, tüm Türkiye’de eğitim öğretime de 20 Şubat’a kadar ara verildi.

DEPREMDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Can kaybı 18 bin 342, yaralı sayısı 74 bin 242, yıkılan bina sayısı 6 bin 444, yıkıldı ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

1330 DEPREM YAŞANDI

AFAD’dan yapılan açıklamada, Pazarcık ilçesindeki 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 1330 deprem meydana geldiği kaydedildi.

BAKAN KURUM: DEPREM 13.5 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Deprem 13.5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi” dedi.

Kurum “Vatandaşlarımızdan mümkün olmadıkça Osmaniye-Gaziantep yolunda trafiğe çıkmamalarını, ekiplere öncelik vermelerini istiyoruz” uyarısında da bulundu.