Deprem felaketinde ikinci gün: Ölü ve yaralı sayısı yükseliyor

Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremin üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçti. Ölü sayısı 3 bin 385, yaralı sayısı 20 bin 426 yükseldi. Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dün saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

YEDİ GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi.

Öte yandan, eğitim öğretime de 13 Şubat’a kadar ara verildi.

DEPREMDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Ölü sayısı 3 bin 385, yaralı sayısı 20 bin 426, yıkılan bina sayısı 5 bin 777, yıkıldı ihbarı gelen bina sayısı ise 11 bin 302 olarak açıklandı.

BAKAN KURUM: DEPREM 13.5 MİLYON KİŞİ ETKİLEDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Deprem 13.5 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi” dedi. Kurum “Vatandaşlarımızdan mümkün olmadıkça Osmaniye-Gaziantep yolunda trafiğe çıkmamalarını, ekiplere öncelik vermelerini istiyoruz” uyarısında da bulundu.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre 13 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.