Deprem felaketinde can kaybı 43 bini aştı!

6 Şubat günü Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde ölü sayısı ölü sayısı artıyor. Can kaybı 43 bin 556’ya ulaştı.

6 Şubat günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’yı yerle bir eden deprem sonrası üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

Can kaybı ise 43 bin 556 ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde 507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık” dedi.

AFAD’ın verdiği bilgiye göre 448 bin 18 kişi depremzede felaketin yaşandığı şehirlerden tahliye edildi. AFAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 7 bin 184 artçı sarsıntı meydana geldi.

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’ler ve uluslararası ekiplerden 14 bin 740 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

Deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik ve destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 242 bin 392 kişi bulunuyor.

Afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 13 bin 700 aracın görevi devam ediyor.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görevlendirildi.

Depremden yoğun şekilde etkilenen bölgelere bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile farklı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sevk edilen 301 bin 289 çadırın kurulumu tamamlandı. Bölgede 6 bin 375 konteyner kuruldu.