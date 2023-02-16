Deprem enkazı şehir dışına çıkarılıyor: Jandarma başında nöbette

Depremde büyük yıkımın olduğu Kahramanmaraş’ta, kent merkezinden iş makineleriyle kaldırılan enkaz, kamyonlara yüklenip şehir dışına taşınıyor. Jandarma, 3 ayrı noktada biriktirilen enkaz yığınlarının başında nöbet tutuyor.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 11’inci gününde yaşam bulgusuna ulaşılan enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, canlı emaresine ulaşılamayan bölgelerde ise enkaz kaldırılıyor.

İş makineleriyle alınan enkaz, kamyonlara yüklenip şehir dışına taşınıyor. Kamyonlarla kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta belirlenen 3 ayrı noktaya taşınan enkaz, bu alanlara boşaltılıyor. Enkaz toplama alanındaki iş makineleriyle de istifleme ve düzeltme çalışması yapılıyor.

JANDARMA ENKAZIN BAŞINDA

Jandarma ekipleri, enkaz yığınları arasında değerli eşya arayan kişilere karşı da 24 saat nöbet tutuyor. Enkaz toplama alanları ve şehir merkezindeki enkazın başında bekleyen jandarma, şüpheli görülen kişilerin bu alanlara yaklaşmasına izin vermiyor.

Bulunan değerli eşyalar, tutanakla yetkililere teslim ediliyor.

(DHA)