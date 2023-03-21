Deprem bölgesindeki 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay’ın bazı ilçelerinde 27 Mart’tan itibaren kademeli şekilde eğitime başlanacağını bildirdi.

Özer, Hatay’da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklama yaptı.

Deprem nedeniyle 81 ilde eğitime ara verildiğini hatırlatan Özer, 20 Şubat’ta Elazığ dahil 71 ilde eğitim öğretime başlanıldığını, yaklaşık 15 milyon 242 bin öğrenciyi eğitimle buluşturduklarını söyledi.

Bakan Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretimi başlatıp hayatı normalleştirmek için mevcut hasar durumlarını göz önüne alarak illeri 3 kategoriye ayırdıklarını hatırlattı.

“77 ilimiz, ikinci dönem eğitim öğretime devam ediyor”

Birinci kategoride Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın bulunduğunu aktaran Özer, bu illerde eğitim öğretime 1 Mart’ta başladıklarını, 1 milyon 236 bin 929 öğrencinin ve öğretmenin eğitim öğretimle buluştuğunu kaydetti.

Özer, ikinci kategoride Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerinin bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Aslında Adana ilimiz birinci kategorideydi ama daha sonra Adana ilimizi ikinci kategoriye aktarmıştık. Dolayısıyla ikinci kategoride bulunan Gaziantep, Osmaniye ve Adana illerimizde eğitim öğretimi ikinci dönem için 13 Mart tarihi itibarıyla başlattık. Bu 3 ilimizde yaklaşık 1 milyon 258 bin 719 öğrencimiz eğitime başladı. Dolayısıyla 71 ilimiz ve birinci ve ikinci kategoride bulunan 6 ilimiz, yani toplam 77 ilimiz, ikinci dönem eğitim öğretime şu an itibarıyla devam ediyor. Bu illerimizde toplam 17 milyon 737 bin 648 öğrencimiz eğitim öğretimlerini sürdürüyor. Yine bu illerden diğer illere, 71 ile isteyen öğrencilerimiz nakillerini aldırdılar. Yaklaşık 252 bin öğrencimiz ise diğer illerde eğitim öğretime arkadaşlarıyla akranlarıyla başladılar. ”

Üçüncü kategoride ise 4 ilin bulunduğunu belirten Özer, bunların hasardan en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, valiler, kaymakamlar, milletvekilleri, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleriyle kapsamlı istişareler sonrası bu 4 ilde eğitimi kademeli başlatma kararı aldıklarını açıklayan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer 6 ilimizde olduğu gibi merkez ilçelerimizin tamamında değil, sağlam okul sayısı ve hayatın normal akışının artık normalleştiği ilçelerden başlamak üzere tedrici ve suhuletli bir şekilde eğitime öğretime inşallah başlayacağız. Bu kapsamda 27 Mart itibarıyla Malatya’da Arapgir, Arguvan, Kale, Pütürge, Doğanyol, Yazıhan, Darende ve Hekimhan ilçelerimizde, Adıyaman’da Kahta, Gerger, Sincik, Samsat ve Çelikhan, Kahramanmaraş’ta sadece iki ilçemizde Andırın ve Ekinözü’nde eğitim öğretimi başlatıyoruz. Bugün bulunduğumuz Hatay ile ilgili de çok kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Valilerimiz, milletvekillerimiz AFAD başkanlarımız, il, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, tüm ilçelerimizin kaymakamlarıyla birlikte kapsamlı değerlendirme sonucunda; Yayladağ, Altınözü, Erzin, Reyhanlı, Payas, Dörtyol ve Arsuz ilçelerimizde 27 Mart itibarıyla eğitim öğretime başlayacağız.

Diğer illerimizde olduğu gibi, diğer illerimizde daha önceki açıklamalarımızda da çok altını çizerek ifade ettiğimiz gibi; eğitim öğretimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarımızda, sadece bu okullarımızda gerçekleştireceğiz.”

Özer, ikili eğitim gerekmesi durumunda taşımalı eğitim süreçlerini de yöneteceklerine değinerek, “Bu dört ilimizde ismini zikretmemiş olduğumuz ilçelerde eğitim süreçlerinin başlamasını artık valiliklerimize bırakıyoruz. Valiliklerimiz, AFAD, merkezlerindeki değerlendirmeler kapsamında, hangi ilçeler artık bundan sonra 27 Mart’tan sonraki haftalarda hazırsa hem öğretmenlerimizin kalma yerleri ihtiyaçları hem öğrencilerimizin durumlarıyla ilgili gerekli her türlü önlem alarak inşallah kamuoyuyla paylaşacaklar.” ifadelerini kullandı.

Özer, deprem travmasını hızlı şekilde atlatmalarına destek olmak için öğrencileri hiç yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Şu an itibarıyla bölgede 1793 çadır, konteyner ve prefabrik okulda, eğitim öğretimin kapalı olmasına rağmen çocukların eğitim öğretime devam ettiğini aktaran Özer, “Çünkü bölge için Bakanlık olarak yaklaşımımız şu; müfredata dayalı eğitimden ziyade çocuklarımızın hızlı bir şekilde bu travmayı atlatmaları ve normalleşmeleri ile özellikle psikolojik sağlamlıklarını desteklemek amacıyla çocuklarımızı hızlı bir şekilde çadırlarda, konteynerlerde, prefabrik okullarda öğretmenleriyle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bu özenimizi devam ettireceğiz. Yani burada zikretmemiş olduğumuz ilçelerimizde de çadırlarla konteynerlerle prefabrik okullarla her ne kadar eğitim öğretim resmi olarak başlamamış olsa da öğrencilerimize eğitim desteği vermeyi sürdüreceğiz.” diye konuştu.

LGS ve YKS’ye hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileriyle ilgili bir dizi kararlar aldıklarını hatırlatan Özer, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın mağduriyetlerini giderme anlamında hem ikinci dönem konularının dahil olmaması hem de bu süreçten etkilenmeden hızlı şekilde hazırlıklarına destek vermek için bölgede 734 noktada Destekleme ve Yetiştirme Kursları açtık. Yani burada hem bölgedeki öğretmenlerimizle hem de Ölçme ve Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 81 ildeki ölçme değerlendirme merkezlerinde görev alan öğretmenlerimizi göndererek, çocuklarımızın LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmalarıyla ilgili her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Hiçbir çocuğumuzu mağdur etmeyeceğiz. Aileleri de müsterih olsun.”

Özer, çocuklara yönelik destek sayısını ve kapasitesini her geçen gün artıracaklarını dile getirerek, “İnşallah bu hafta sonuna kadar da 734 olan destek noktasını 1000’e çıkaracağız. Yani çocuklarımıza sınav anına kadar sürekli destek olup sadece akademiyle ilgili değil, aynı zamanda psikolojik sağlamlıklarıyla ilgili de rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, süreçte başlangıçta olduğu gibi aktif olarak yer almaya devam edecekler.” dedi.

“Yaklaşık 40 milyar liralık yatırımı bölgeye ayırdık”

Bakan Özer, afet nedeniyle bölgedeki il yatırım programlarını revize ettiklerini belirterek, yaklaşık 40 milyar liralık yatırımı bölgeye ayırdıklarını kaydetti.

Hem mevcut yatırımlar hem de bu afet nedeniyle revize edilmesi gereken yatırımları 1-2 hafta içerisinde nihayetlendirmiş olacaklarını vurgulayan Özer, “Yine Kahramanmaraş’ta açıkladığım gibi bölgeye çelik konstrüksiyonlu prefabrik kalıcı okullar yapacağız. 500 bölgeye yeni prefabrik okul yapma kararı aldık. İnşallah bunları da hızlı şekilde bir sonraki eğitim öğretime tamamını yapmak üzere, ama nisan ayı içerisinde tedrici şekilde adım adım bunları hizmete alarak, çocuklarımızı, eğitim öğretimi desteklemeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Özer, el birliğiyle bu süreçleri hızlı şekilde atlatacaklarını kaydederek, “Devletimiz her türlü imkanıyla sahada, birlik beraberlikle bu zor günlerin üstesinden inşallah geleceğiz. Tekrar geçmiş olsun ve başımız sağ olsun.” sözlerini sarf etti. (AA)