Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 247 tutuklama
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Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 247 tutuklama

Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında 247 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında 997 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 247’si tutuklanırken, 322’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gözaltında bulunan 2 kişinin işlemleri sürerken, 198 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 102 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 9’unun yurt dışında olduğu, 35 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca 82 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

(DHA)

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Deprem bölgesinde yıkılan binalarla ilgili 247 tutuklama
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