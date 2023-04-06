Deprem bölgesi için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), deprem bölgesi olan Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır’da yarın sabahtan itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

MGM, deprem bölgesinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak yağış sonucunda oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. MGM’nin konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“07.04.2023 Cuma günü deprem bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren Osmaniye ve Kahramanmaraş, öğle saatlerinden itibaren Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” (ANKA)