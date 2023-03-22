Depoya baskında 64 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı
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Depoya baskında 64 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 2 gözaltı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde jandarmanın bir depoya düzenlediği baskında 64 ruhsatsız tabanca ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Karabağlar’da bir depoda çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisi sonrası harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından depoya baskın yapıldı.

Operasyonda 64 ruhsatsız tabanca, 63 şarjör, 15 mermi ve muhtelif tabanca parçaları ele geçirildi, B.E. ve H.E. gözaltına alındı. (DHA)

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