Denizli’deki terör operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Denizli’de, terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG, IŞİD ve FETÖ’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü IŞİD soruşturması kapsamında bir adrese düzenlediği baskında, yabancı uyruklu H.V’yi (32) yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kentteki diğer terör operasyonunda ise IŞİD soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası bulunan Ö.İ. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptığı belirlenen V.K.L ve E.Ö. de tutuklandı. (AA)