Denizli’de yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Denizli’nin Çardak ilçesinde kara yolunda yaklaşık 6 kilometre ters yönde seyreden TIR, karşı yönden gelen yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada TIR şoförü Beytullah Kanıcı ile otobüsteki yolculardan Sevgi Aktaş hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar – Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli’den Afyonkarahisar yönüne giden Beytulah Kanıcı kullandığı 42 DV 664 plakalı TIR’la Çardak ilçesi sapağında ters yöne girdi. Yaklaşık 6 kilometre ters istikamette seyreden TIR, karşı yönden gelen ve 81 DV 370 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR yolun dışına savrulup, devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekipleri TIR şoförü Beytullah Kanıcı ile otobüsteki yolculardan Sevgi Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüsteki 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Kanıcı ve Aktaş’ın cansız bedenleri otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)