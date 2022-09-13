Denizli’de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Haberler Gündem

Denizli’de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli’nin Çal ilçesinde takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Nazif Şen idaresindeki 20 LZ 645 plakalı otomobil, Denizler Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Etem Şen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan sürücü Şen ile Arife Arabacı hastanede tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri’de DEAŞ operasyonunda bir zanlı yakalandı

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

Narko Terör operasyonlarında 493 kilogram kubar esrar!

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

CHP’li Akın: Kendileri örnek olmayanlar vatandaşa hiçbir şey veremez

Denizli’de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem