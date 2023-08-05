Denizli’de sıcak hava nedeniyle asfalt eridi

Denizli’de, 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle kara yollarında asfalt eridi. Bazı araçlar sıcakta hararet yapıp yolda kalırken, otomobillerinden inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı.

Sıcak hava nedeniyle Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde asfalt eridi. Kara yolunun gidiş ve geliş yönündeki 10 kilometrelik alanda eriyen asfalt, sürücüleri zorladı. Kimi sürücüler, araçlarına asfalt yapışmasını engellemek için mücadele verirken, bazı araçlar da hararet yapıp yolda kaldı. Araçlarından inen sürücülerin ayakkabıları ise eriyen asfalta yapıştı. Sürücülerden Ahmet Aydoğan, “Hava sıcaklığı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Aracım hararet yapınca, yolda kaldım. Sıcaktan asfalt eridi. Diğer araçlar da ilerlemekte güçlük çekiyor” dedi.

(DHA)