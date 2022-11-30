Denizli’de bir kişi eşini öldürdü, öz babasını yaraladı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kişi, bıçakla karısını öldürdü, babasını da yaraladı.

Pınarkent Mahallesi’nde babasının evinde yaşayan A.E.I (24) ile eşi Elif I. (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmaya A.E.I’nın babası H.I. (52) da dahil oldu.

Bu sırada bıçakla çevresindekilere saldıran A.E.I, babasını yaralayıp eşini zorla dışarı çıkardı. A.E.I, evin yaklaşık 100 metre ötesindeki boş araziye götürdüğü eşini göğsünden ve boğazından bıçakladı.

Anne N.I’nın ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri Elif I’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Bacağından yaralanan baba H.I. ise Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Uyuşturucu ticaretinden suç kaydının bulunduğu belirtilen A.E.I, gözaltına alındı. (AA)