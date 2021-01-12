Denizli’de 4.0 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Pamukkale ilçesi merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 09.30’da Richter ölçeğine göre merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.24 metre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli depremin can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi. (DHA)