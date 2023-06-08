Ordu’nun Altınordu ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Şarkiye Mahallesi sahilinde kıyıya yakın bölümde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce denizden çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmayan cesedin, 20-25 yaşlarındaki bir erkeği ait olduğu değerlendiriliyor.

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. (AA)