“Denizci sendromu” nedir?

Denizcilerin uzun seyahatten dönüşlerinde yoğun bir cinsel açlık yaşamaları beraberinde başta erken boşalma olmak üzere birçok cinsel işlev bozukluğuna neden olabilir. Aralıklı cinsellik nedeniyle yaşanan sorunlar da bu duruma benzetildiği için “denizci sendromu” olarak tanımlanır…

Neden böyle bir sorun yaşıyorum?

SORU:

36 yaşındayım. İnşaat mühendisiyim bu nedenle 3 ayda bir eve gelebiliyorum ama her seferinde erken boşalma sorunu yaşıyorum, önceden böyle bir durum yoktu, neden böyle oluyor? S.A./ İstanbul

CEVAP:

Aralıklı ve düzensiz cinsel ilişki, cinsel heyecanın yönetilmesinde güçlüğe ve erken boşalmaya neden olur. Bu durum ‘’Denizci sendromu’’ olarak nitelendirilir. Cinsel sağlık her şeyden belirli bir rutin ve düzenlilik ister. Aralıklı ve düzensiz cinsel ilişki cinsel heyecanın yönetilmesinde güçlüğe ve erken boşalmaya neden olur. Boşalma denetimi için erkeğin uyumlu bir çift ilişkisi en az üç ay düzenli ve sık bir cinsel birliktelik yaşaması gerekir. Sizin işiniz gereği düzenli bir cinsel hayatınız olmadığı için erken boşalma beklenen normal bir durumdur. Hemen bir sorun olarak görmemek gerekir. Düzenli bir cinsel hayatınız olduğunda boşalma denetimi yeniden kazanılır.

Eşim neden bana ilgi göstermiyor?

SORU:

14 yıllık evli, bakımlı bir kadınım ama eşimin gözü dışarıda. Cinsel hayatımız yok gibi. İlişkimiz nasıl düzelir? K.T./İstanbul

CEVAP:

Eşinizin sizden başka kadınlara ilgi duyması daha çok durumsal bir cinsel işlev bozukluğu olduğunu gösteriyor. Evliliğin başından beri varsa eşinizde bir cinsel bağımlılık ya da dürtü kontrol bozukluğu, evlendikten sonra gelişen bir durumsa bir evlilik ve cinsel cinsel uyum sorunu olduğu düşünülebilir. Eşinizle birlikte bir cinsel terapiste giderek neyin yolunda gitmediğini anlayarak nasıl davranacağınıza karar verebilirsiniz. Eğer eşiniz bu isteğinize karşı gelirse ki öyle olacağını sanıyorum, bireysel terapi almanız uygun olur.

İlaç yüzünden mi isteğim azaldı?

SORU:

5 aydır depresyon ilacı kullanıyorum. Cinsel isteğim iyice azaldı. Nedeni aldığım ilaç mıdır? B.Z./Konya

CEVAP:

Depresyon en fazla etkilediği alanlardan biri de cinsel yaşamdır. Depresyon cinselliği iki şekilde olumsuz etkiler. Hem depresyonun kendisi hem de bu hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar duygusal ve fiziksel olarak cinsel tepkileri bozar. Depresyon ilaçları cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunlarına neden olabilir. Burada depresyon hastalığının tedavi edilmesi cinsel isteğin olup olmadığından daha öncelikli olabilir. Bu konuda doktorunuzla konuşarak bu konuda yan etkisi daha az bir ilaç vermesini isteyebilirsiniz. Ancak çoğu zaman ilaç tedavisi tek başına yeterli olmaz, buna ek olarak psikoterapi de alınması gerekir.