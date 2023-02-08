Deniz seviyesinin yükseldiği İskenderun’da binalar boşaltıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay’ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi. Sahil kesimindeki yollar, meydan ve iş yerleri, sular altında kaldı. Bulvardaki binalar ve iş yerleri, risk nedeniyle boşaltıldı.

Türkiye’yi sarsan 2 büyük depremden sonra Hatay’ın İskenderun ilçesi Çay Mahallesindeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi. Mete Aslan Bulvarı’na doğru deniz taştı. Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Bulvardaki siteler, banka ve iş yerleri tahliye edildi.

Deprem sonrası kendilerini sokağa atan halk, deniz sularının cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı. Depremin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen denizin çekilmemesi ise dikkat çekti. Sahil bandındaki evler de hem deprem riski hem de denizin taşması nedeniyle boşaltıldı.

İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi yönünde ve sahil kesiminde deniz taşması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölge halkını uyardı. Halk, afet sonrası parklar ve kapalı semt pazarlarında kalmaya çalışıyor. (DHA)