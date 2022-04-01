Demokrasinin ve iktidarın meşru olması için…

Bir ülkede eğer…

Basın özgür değilse…

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Bir ülkede eğer…

Halkın haber alma özgürlüğü kısıtlanmışsa…

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Bir ülkede eğer…

Ülkeyi yöneten siyasetçi…

Muhalif medyanın haber verme özgürlüğünü engelliyorsa…

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Bir ülkede eğer…

Ülkeyi yöneten siyasetçi…

Yurt içi ve yurt dışı gezileriyle…

Konuşma yaptığı toplantıları…

Muhalif gazetecilerin takip etmesine:

İzin vermiyorsa…

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Bir ülkede eğer…

Ülkeyi yöneten siyasetçi…

Devletin uçağına…

Yalnızca kendisine yağ çeken…

Ve…

İktidarına eklemlenmiş gazetecileri alıyor…

Ve fakat…

Muhalif gazetecileri almıyorsa…

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Bir ülkede eğer…

Ülkeyi yöneten siyasetçi…

Muhalif gazetecilerin sorularından korktuğu için…

Onlardan kaçıyor…

Karşılarına çıkamıyorsa…

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O ülkedeki demokrasinin…

Ve haliyle iktidarın…

Meşru olduğu iddia edilebilir mi?..

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Gelişmiş demokrasilerde kabul edilir ki…

Bir ülkedeki rejimin demokratik…

İktidarın meşru olduğunun kabul edilebilmesi için…

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O ülkede sadece muhalefetin olması yetmez…

Mutlaka olması gereken bir diğer temel ayak ise:

Medya özgürlüğü…

Medyanın devlet karşısındaki eşitliğidir…

HATIRLATMAK İSTEDİM…

Kimileri bu yazdıklarımı bildiklerini…

Boş yere sayfa işgal ettiğimi düşünebilir…

Olsun efendim…

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Zaten bu yazdıklarımı bildiğinizden eminim…

CİMER sık sık hapis cezasıyla tecziye edilmemi istediği için…

“Beni okuyor, dinliyor” zannıyla…

Ve…

O arkadaşlara hatırlatmak istedim…

CEVAP DOĞRUYMUŞ GİBİ:

Eklemlenmiş gazeteci Recep Bey’e sordu:

“Asgari ücrette yeni artış olur mu?..”.

Recep Bey cevap verdi:

“Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam…”.

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Uçakta olsaydım şu soruyu yöneltirdim:

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“Sayın Erdoğan, 19 Haziran 2018’de seçim öncesi yaptığınız bir konuşmada; ‘24’ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle, şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz’ diye söz vermiştiniz ama sözünüzü yerine getiremediniz. Şimdi söz vermek istemeyişinizin sebebi, daha önceleri verdiğiniz hiçbir sözü tutamamış olmanızın yarattığı endişe olabilir mi?..”.

★

İlk sorunun sahibi gazetecinin ahlâkı…

Ve yüreği bu soruyu sormaya yetmedi tabii ki…

O nedenle…

Kafasını…

Ahfeş’in keçisi gibi sallayıp…

Doğru olmayan cevabı dinledi…

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Bir de…

Cevap doğruymuş gibi:

Okurlarıyla paylaştı…

HABER YAPMAK İÇİN DEĞİL…

AKP Genel Başkanı’na göre…

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasında bakın hangi farklar varmış…

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“Cumhur İttifakı’nda bizim MHP ile ortak yanlarımıza baktığımız zaman orada da yerlilik vardır, millilik vardır, vatanseverlik vardır. Bunların hepsinden öte burada ‘Bu vatan için ne yaptın?’ sorusuna bakıldığında orada bizim MHP ile AK Parti’nin ciddi benzerlikleri vardır. Büyük Birlik Partisi ile hakeza…”.

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Oysa canlarım…

Erdoğan 18 Şubat 2013 tarihinde yaptığı bir konuşmada aynen şöyle dedi:

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“Biz her türlü milliyetçiliği, ayaklarının altına almış bir iktidarız…”.

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Sanırım sizler de merak ediyorsunuz…

Bu zaman aralığında ne oldu da…

Erdoğan bu kadar değişti?..

NE KADAR HAKLIYMIŞ…

Bakın, az sonra okuyacaklarınızı da AKP Genel Başkanı söyledi:

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“Millet İttifakı’nda bakıyorsun bir tarafta PKK’nın parlamentomuza sızmış olan uçları var. Bu terör örgütünün temsilcilerinin içinde bulunduğu bir yapıyla bir araya gelmek; yani bu kalkıp da mukayese edilebilir mi? Şu anda ana muhalefet partisinin başındaki zat, bu

terör örgütünün temsilcileriyle, mensuplarıyla devamlı el ele, kol kola; yeri geldi Ankara’dan İstanbul’a yürüdüler, yeri geldi çok farklı yerlerde bir araya geldiler. Bütün bu gerçekler ortada…”.

★

Bu cümlenin içinde bir tek doğru var mı?..

Yok…

E hani genel başkan halkına her zaman doğruları söylerdi?…

★

Biliyorsunuz…

Adını anmadan işaret ettiği parti;

HDP…

★

Oysa HDP…

Sadece iki siyasi parti ile resmi ortaklık kurdu…

Bunlardan bir AKP…

Diğeri MHP…

★

Ne zaman?..

2015 seçimlerinden sonra kurulan hükümette…

★

Sadi-i Şirazi…

“Ya sus ya da düşünüp ondan sonra konuş” demişti…

★

Ne kadar haklıymış…

LÜTFEN KABUL ET ARTIK…

Erdoğan, kendi anlattığına göre…

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’ne (Benim mezun olduğum üniversite) bağlı:

Beyazıt Muhasebe Yüksek Okulu’nda okumuş…

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Yani…

Erdoğan “ekonomist” değil: Muhasebeci…

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Dün de yine bakın ne dedi:

“Biz bunların hesaplarını çok yaptık. O (Kılıçdaroğlu) vergi memuru ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu…”.

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Oysa canlarım:

Erdoğan “ekonomist” olmadığını…

Kemal Bey’in ise “vergi memuru” değil:

“Hesap Uzmanı” olduğunu lütfen:

Kabul etsin…

KARA MİZAH ÖRNEĞİ

Kevork Sahafyan

@kevorsahafyan

Bugün Eminönü’nden taksiye bindim Bakırköy’e gideceğim şoför ile konuştuk vs. adımı sordu “Kevork” dedim “o ne demek abi”, “Ermeni’yim” dedim, cevabı “şaka yapma Allah korusun” dedi, umarım korur.